GDZ Elektrik uyardı! İzmir'de elektrik kesintisi 28 Ocak Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. GDZ Elektrik tek tek ilçeleri açıkladı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 28 Ocak Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
28 Ocak Çarşamba 2026
BUCA / İZMİR
Fırat
9:00 - 15:00
Hürriyet
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe
Yakakent
Şirintepe
Köyiçi
9:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum
14:00 - 18:00
Denizköy
Çandarlı
Bademli
9:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla
9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit
9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Zeytinlik
Yeşildere
Yenidoğan
Küçükada
Çaldıran
9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Yenidoğan
Küçükada
9:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Uğur Mumcu
Sarıyer
Bozyaka
9:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Sancaklı
Kır
Yamanlar
Çamiçi
Eğridere
9:00 - 13:00
NARLIDERE / İZMİR
Narlı
9:00 - 13:00
2. İnönü
8:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Tersane
Alaybey
9:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
13:30 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Çatalkaya
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Fevzi Çakmak
İTOB OSB
Tekeli Atatürk
9:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü
9:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Kalabak
10:30 - 16:30
Güvendik
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
13:00 - 18:00
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Aydoğdu
Karaburç
Suludere
Çanakçı
Başaran
9:00 - 15:00