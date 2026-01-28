GDZ Elektrik uyardı! İzmir'de elektrik kesintisi 28 Ocak Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elekrik İzmirlileri uyardı! İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 28 Ocak Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. GDZ Elektrik tek tek ilçeleri açıkladı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 28 Ocak Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

28 Ocak Çarşamba 2026

BUCA / İZMİR

Fırat

9:00 - 15:00

Hürriyet

9:00 - 15:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Güzeltepe

Yakakent

Şirintepe

Köyiçi

9:00 - 13:00

DİKİLİ / İZMİR

Kabakum

14:00 - 18:00

Denizköy

Çandarlı

Bademli

9:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Çamyayla

9:00 - 15:00

BORNOVA / İZMİR

Ümit

9:00 - 15:00

KONAK / İZMİR

Zeytinlik

Yeşildere

Yenidoğan

Küçükada

Çaldıran

9:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Yenidoğan

Küçükada

9:00 - 14:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Uğur Mumcu

Sarıyer

Bozyaka

9:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Sancaklı

Kır

Yamanlar

Çamiçi

Eğridere

9:00 - 13:00

NARLIDERE / İZMİR

Narlı

9:00 - 13:00

2. İnönü

8:00 - 12:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Tersane

Alaybey

9:00 - 17:00

KİRAZ / İZMİR

Taşlıyatak

13:30 - 17:00

NARLIDERE / İZMİR

Çatalkaya

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Tekeli Fevzi Çakmak

İTOB OSB

Tekeli Atatürk

9:00 - 15:00

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü

9:30 - 15:30

URLA / İZMİR

Kalabak

10:30 - 16:30

Denizli

Güvendik

10:00 - 16:00

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası

13:00 - 18:00

KİRAZ / İZMİR

Çömlekçi

Aydoğdu

Karaburç

Suludere

Çanakçı

Başaran

9:00 - 15:00

