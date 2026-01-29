GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İzmir'in o ilçelerinde saatlerce elektrik olmayacak | 29 Ocak İzmir elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. GDZ Elektrik tek tek ilçeleri açıkladı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 29 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
29 Ocak Perşembe 2026
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum
9:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
Çınar
9:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum
9:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
8:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
Balatçık
9:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kalabak
10:30 - 16:30
Şirinkent
9:30 - 15:30
Çamlıçay
Yelki
Şirinkent
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
Karahalilli
Kızılcaağaç
Atatürk
Hacı İbrahim
Hatay
Çamlıbel
Sadıkpaşa
Söğütören
Tokatbaşı
Yeşilova
Elifli
9:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Buruncuk
Zeytinova
Yakacık
8:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa
Hatay
9:30 - 15:30
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
9:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Maltepe
12:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
Samurlu
Siteler
Horozgediği
Çakmaklı
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez
29 Ekim
9:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Kırköy
Yeni
9:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler
Yeni
12:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Samurlu
Çakmaklı
Horozgediği
Siteler
9:00 - 12:30
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar
10:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurcalı
Şemsiler
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Şaşal
12:31 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar
12:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Ormanköy
Ortaköy
Karakuyu
Dirmil
Karakızlar
Helvacı
Düverlik
Dağteke
Çamlıca
Karaot
Yenikurudere
Kamberler
Bayramlı
Osmanlar
Dernekli
Çınardibi
Balcılar
11:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy
11:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Fevzi Paşa
9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
İskele
12:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Tuzçullu
Süzbeyli
75. Yıl Cumhuriyet
Gazi Mustafa Kemal
İnönü
17:00 - 17:30
KONAK / İZMİR
2. Kadriye
19 Mayıs
Hasan Özdemir
Duatepe
Zafertepe
9:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
2. Kadriye
Duatepe
9:00 - 15:00