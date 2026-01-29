Haberler İzmir GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İzmir'in o ilçelerinde saatlerce elektrik olmayacak | 29 Ocak İzmir elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elekrik İzmirlileri uyardı! İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 29 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

29 Ocak Perşembe 2026

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet

10:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Kabakum

9:00 - 11:00

BORNOVA / İZMİR

Kazımdirik

Çınar

9:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Horzum

9:00 - 16:00

GAZİEMİR / İZMİR

Dokuz Eylül

10:00 - 16:00

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy

8:00 - 12:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Uğur Mumcu

Balatçık

9:00 - 14:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Kibar

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Kalabak

10:30 - 16:30

Şirinkent

9:30 - 15:30

Çamlıçay

Yelki

Şirinkent

9:00 - 16:00

KARABURUN / İZMİR

Eğlenhoca

9:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR

Fırınlı

Karahalilli

Kızılcaağaç

Atatürk

Hacı İbrahim

Hatay

Çamlıbel

Sadıkpaşa

Söğütören

Tokatbaşı

Yeşilova

Elifli

9:00 - 14:00

BAYINDIR / İZMİR

Buruncuk

Zeytinova

Yakacık

8:00 - 16:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler

9:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR

Sadıkpaşa

Hatay

9:30 - 15:30

TORBALI / İZMİR

Gazi Mustafa Kemal

Karakuyu

9:00 - 17:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Maltepe

12:00 - 14:00

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy

Samurlu

Siteler

Horozgediği

Çakmaklı

9:00 - 15:00

BUCA / İZMİR

Kaynaklar Merkez

29 Ekim

9:30 - 17:30

KİRAZ / İZMİR

Kırköy

Yeni

9:00 - 17:00

KİRAZ / İZMİR

Şemsiler

Yeni

12:00 - 14:00

ALİAĞA / İZMİR

Samurlu

Çakmaklı

Horozgediği

Siteler

9:00 - 12:30

ÇEŞME / İZMİR

Celal Bayar

10:00 - 16:00

KİRAZ / İZMİR

Umurcalı

Şemsiler

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Şaşal

12:31 - 16:00

ÇEŞME / İZMİR

Celal Bayar

12:00 - 13:00

BAYINDIR / İZMİR

Gazi Mustafa Kemal

Ormanköy

Ortaköy

Karakuyu

Dirmil

Karakızlar

Helvacı

Düverlik

Dağteke

Çamlıca

Karaot

Yenikurudere

Kamberler

Bayramlı

Osmanlar

Dernekli

Çınardibi

Balcılar

11:00 - 17:00

BERGAMA / İZMİR

Pınarköy

11:00 - 15:00

KONAK / İZMİR

Fevzi Paşa

9:00 - 16:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Armutlu Hürriyet

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

9:00 - 15:00

URLA / İZMİR

İskele

12:00 - 13:00

MENEMEN / İZMİR

Tuzçullu

Süzbeyli

75. Yıl Cumhuriyet

Gazi Mustafa Kemal

İnönü

17:00 - 17:30

KONAK / İZMİR

2. Kadriye

19 Mayıs

Hasan Özdemir

Duatepe

Zafertepe

9:00 - 17:00

KONAK / İZMİR

2. Kadriye

Duatepe

9:00 - 15:00

