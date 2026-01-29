İZMİR BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI 29 OCAK 2026 | İzmir barajlarında son durum ne? İzmir'deki barajlarda yükseliş var mı?

İzmir'de barajlarda yükselme var mı? Tahtalı Barajı 'nda yağışlar sonrası son durum ne? soruları su kesintilerinin planlı uygulandığı İzmir'de en çok merak edilenler arasında bulunuyor. İşte 29 Ocak Perşembe İzmir'de barajların son durumu...

İzmir 'de içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan barajlardaki su seviyesi, son dönemdeki yağışlara rağmen hala kritik seviyelerde seyrediyor.

BARAJLARA GÖRE 29 OCAK 2026 DOLULUK ORANLARI

Tahtalı Barajı: %2,93

Balçova Barajı: %15,74

Ürkmez Barajı: %11,73

Güzelhisar Barajı: %43,37

Gördes Barajı: %0,00

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %26,19

İZSU tarafından paylaşılan verilere göre, İzmir'de barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylerde seyrettiğini ortaya koyuyor. Kentin önemli su kaynaklarından biri olan Güzelhisar Barajı, diğer barajlara kıyasla görece yüksek bir doluluk oranına sahipken, Balçova ve Gördes barajlarında su seviyesinin yok denecek kadar düşük olduğu görülüyor.