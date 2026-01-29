İzmir'de diş hekimi cinayetinde yeni şoke eden savunma: Ayağına ateş etmek isterken başına geldi

Mütalaasını sunan savcı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan tutuklu sanık Mustafa Ercan, "Tanığın yalan söylediği yerler var. Bu olayın en başında iş yeri boşaltma yok. 6 ay gitmediğim mağazayı boşaltamam. 2022 yılında mağaza zincirlerini Emrah'tan para almadan yaptım. Olay günü sadece kendimi savunmak için ayağına ateş etmek istedim ama başına geldi" dedi.

Olay günü sanığın kanlar içindeki oğlunun görüntülerini gönderdiği Aysel Düşmez ise bazı tanıkların yönlendirildiğini iddia ederek, "Bu adam tasarlayarak, bilerek o eve girip cinayeti işledi. Her gece beddua ediyorum ve hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksik belgelerin beklenilmesine hükmedip, duruşmayı 5 Mart'a erteledi.