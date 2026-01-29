İzmir'de kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü, rögarlar doldu taştı

Trafik polisleri caddenin bir bölümünü kullanmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla tıkanan mazgalları temizlemeye, ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmek için kolları sıvadı.

Sağanak yağışta akıntıya kapılan yayayı polis ekipleri kurtarıldı.

SU KESİNTİSİ YAŞANDI

Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi, kentin büyük bir bölümünde su kesintisine neden oldu. Arıza sebebiyle Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sular kesilirken; Karabağlar, Gaziemir, Konak ve Balçova ilçelerine akşam saatlerinde yeniden su verilmeye başlandı.

"BUCA'MIZIN SORUNU BU"

Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Buca'da, Forbest Caddesi sular altında kalırken, bölgedeki esnaflardan Bora Cenk Çelik (36), tıkanan mazgalları temizlemeye çalıştı. Çelik, "Büyük bir afet. Buca'mızın sorunu bu. 2 yıl önce bu kanalları yaptılar. Su basmayacak denildi. 2 yıl buranın tozunu topağını çektik. Yağmur damla projesi diye yapıldı. Yağmur yağdı barajlarda su yok, şehri su basıyor" dedi.

"NE KADAR BAŞARILI OLDUKLARINI HERKES GÖRSÜN!"

Yağıştan etkilenen esnaflardan Engin Fidan ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi'nin başarısı. Ne kadar başarılı olduklarını herkes görsün. İş yerimizi su bastı. Bunun maddi ve manevi zararını belediye ödeyecek mi? İtfaiye arandığı halde emniyeti bağladılar, böyle bir düzensizlik olmaz" diye konuştu.