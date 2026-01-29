İzmir’de trafik tartışması dehşete döndü! Başsavcılık harekete geçti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte yaşanan bir kavga kameralara yansıdı. İ.K. isimli sürücü, yol tartışması yaşadığı kişiye önce demir sopayla saldırdı, ardından eline aldığı döner bıçağıyla peşinden koştu. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrası yakalanan sürücüye 35 bin 919 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 2045 yılına kadar el konuldu. Görüntüler sonrası harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.K., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, 35.. plakalı araç sürücüsünün İ.K. olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen şahsın, görüntülerdeki trafik ihlallerini kendisinin gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.K. adlı sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'silahla kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.