Otomobilin çarptığı avukat kurtarılamadı

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 38 yaşındaki avukat hayatını kaybetti. Ödemiş-Beydağ
karayolu üzerinde meydana gelen kazada Ödemiş istikametinden Beydağ yönüne seyir halinde olan B.Y. (52) idaresindeki otomobil, aniden yola çıkan Avukat Taylan Hallıoğlu'na çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Hallıoğlu, hastaneye kaldırıldı. Hastanede acil müdahaleye alınan avukat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hallıoğlu'nun bir çocuk babası olduğu öğrenildi.