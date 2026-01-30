GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İzmir'in o ilçelerinde saatler sürecek elektrik kesintisi! | 30 Ocak Cuma İzmir elektrik kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elekrik İzmirlileri uyardı! İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 30 Ocak Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...



BUCA / İZMİR

İnönü

Göksu

10:00 - 15:00



DİKİLİ / İZMİR

İsmetpaşa

9:00 - 15:00



KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet

Örnekköy

10:00 - 16:00



BERGAMA / İZMİR

Salimbey

İsmetpaşa

Demirtaş

Aşağıkırıklar

9:00 - 15:00



BUCA / İZMİR

Kaynaklar

11:00 - 17:00



BERGAMA / İZMİR

Eğrigöl

11:00 - 17:00



KEMALPAŞA / İZMİR

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

Armutlu Hürriyet

9:00 - 13:00