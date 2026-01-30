GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İzmir'in o ilçelerinde saatler sürecek elektrik kesintisi! | 30 Ocak Cuma İzmir elektrik kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elekrik İzmirlileri uyardı! İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 30 Ocak Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
BUCA / İZMİR
İnönü
Göksu
10:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
Örnekköy
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Salimbey
İsmetpaşa
Demirtaş
Aşağıkırıklar
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kaynaklar
11:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Eğrigöl
11:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
9:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Adatepe
12:00 - 16:00
Yiğitler
Çamlık
9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahariye
Tuna
9:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül
9:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Gazi
10:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Akıncılar
Atatürk
Cumhuriyet
İnönü
Anafartalar
8:00 - 14:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir
8:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Naldöken
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
9:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Uzundere
Tırazlı
Yurdoğlu
Zafer
10:30 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa
9:00 - 11:30
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
İsmet İnönü
9:45 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Kaleköy
Yeniköy
Tekbıçaklar
Solaklar
Sırımlı
Sarıkaya
Olgunlar
Çayağzı
Haliller
14:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Denizli
14:30 - 15:30
KONAK / İZMİR
Murat
Çınartepe
Atamer
Aydoğdu
Çamkule
Millet
Mehmet Akif
12:00 - 14:00
URLA / İZMİR
İskele
16:00 - 16:30
KONAK / İZMİR
Çınartepe
Mehmet Akif
Millet
Çamkule
Aydoğdu
Atamer
Murat
9:00 - 12:00
URLA / İZMİR
İskele
Rüstem
9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Atamer
Millet
Murat
Çamkule
12:30 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Villakent (
11:00 - 12:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Yurdoğlu
Yüzbaşı Şerafettin
13:00 - 14:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
Yurdoğlu
14:30 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür
Yüzbaşı Şerafettin
16:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetçeşme
Çetin Emeç
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Yaka
10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
30 Ağustos
12:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Villakent
9:00 - 14:00