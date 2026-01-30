Haberler İzmir İzmir'de sağanağın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı! Yüzlerce konutu onlarca iş yerini su bastı... İzmir'de sağanağın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı! Yüzlerce konutu onlarca iş yerini su bastı... İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve kent genelinde su baskınlarına neden olan sağanak nedeniyle itfaiyeye 963 ihbar ulaşırken, bunlardan 320'si konut, 78'i iş yeri, 5'i kamu binası ve 11'i araç su baskını olarak kayıtlara geçti. 24 saatte kent merkezinde metrekareye 45,2 kilogram yağış düştü. Büyükşehir Belediyesi'nin 1314 personel, 342 araç ve iş makinesi, 200 pompa ile su baskınlarına müdahale çalışmalarının sürdürdüğü duyuruldu. AJANSLAR









İzmir genelinde dün gün boyu etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddetiyle ilçedeki evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin dış cephe tabelaları yerinden söküldü. Yağışın etkisiyle derelerde de taşkınlar oluştu. Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 9 fabrikada değişik çaplarda hasar meydana geldiği, ilçe genelinde ise 5 konut ve 5 aracın hasar gördüğü tespit edildi. Afetin izlerinin silinmesi ve yaraların sarılması için bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, iş makineleri ve vidanjörler yardımıyla tıkanan dereleri açmak için çalışmalarını yürütüyor. Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda biriken sel sularını pompalarla tahliye ediyor.





İzmir Valisi Süleyman Elban, sabah saatlerinde fırtına ve selden en çok etkilenen Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve Ulucak Mahallesi'ni ziyaret etti. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Elban, esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Elban, dün akşam saat 20.00 sıralarında il genelinde yoğun yağış ve fırtınanın etkili olduğunu belirterek, "Söz konusu hava muhalefeti, Kemalpaşa ilçemizdeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kısmi bir alanda hortuma dönüşmüştür. Meydana gelen hortum felaketi nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 9 fabrikada çeşitli düzeylerde hasar oluşmuştur. Kemalpaşa'da yağış, fırtına ve hortumun etkisiyle ayrıca 5 araç ile 5 konutta zarar tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.



6 VATANDAŞ SELDEN KURTARILDI



Vali Elban, yoğun yağışlar neticesinde 298 ev ve iş yerinde su baskınları yaşandığını aktardı. Elban, "4'ü araç içinde, 2'si yaya olmak üzere toplam 6 vatandaşımız sel sularına kapılmış, ancak ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle bu vatandaşlarımızın tamamı yara almadan kurtarılmıştır" şeklinde konuştu.