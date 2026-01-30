Haberler İzmir İzmir'de saplantılı sevgili kurbanı olmuştu! Acılı baba konuştu: İçim yanıyor İzmir'de saplantılı sevgili kurbanı olmuştu! Acılı baba konuştu: İçim yanıyor İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gözde Akbaba'nın babası Osman Akbaba, 'Üzgünüm, içim yanıyor' dedi. Acılı baba, kızının daha önce tedbir kararının bulunduğunu buna rağmen saldırganın peşini bırakmadığını söyledi. İHA









İzmir'de saplantılı eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gözde Akbaba'nın babası Osman Akbaba, kızının katilinin en ağır cezayı almasını istedi. Yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu belirten baba Akbaba, "Üzgünüm, içim yanıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimelerin ve sözlerin bittiği yerdeyim. Bir evlat kolay yetişmiyor. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.





Kızının daha önce tedbir kararının bulunduğunu ifade eden Akbaba, buna rağmen saldırganın peşini bırakmadığını aktardı. Yaşanan olayın başka ailelerin başına gelmemesini temenni ettiğini belirten Akbaba, evlatların güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.