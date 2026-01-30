İZSU DUYURDU! Musluklardan saatlerce su akmayacak! | 30 Ocak Cuma İzmir su kesintileri...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU kesinti olacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte 30 Ocak Cuma günü İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
BERGAMA BALABAN, İSMAİLLİ 30.01.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EVKA 3, NALDÖKEN 30.01.2026 saat 07:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH 30.01.2026 saat 08:27 ile 11:27 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK GÖKÇEALAN 30.01.2026 saat 08:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.