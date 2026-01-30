Zırhlı bina dönemi: Dirençli kentler devriminin startı İzmir'de verildi!

İzmir'de AFAD koordinasyonunda, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası desteğiyle yürütülen "Dirençli İzmir: Afet Risklerinin Azaltımı İçin Stratejik ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım Projesi"nin açılış programı gerçekleştirildi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Dünya Bankası Ülke Yönetim Ofisi Yetkilisi Korhan Yazgan, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile kamu kurumları ve STK'ların temsilcileri katıldı.
"EYLEM İÇİNDE OLMALIYIZ"
Programın açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki dönüşüm sürecinin ivedilikle başlatılması gerektiğini söyledi. Afet farkındalığının eyleme dönüşmesi gerektiğini ifade eden Elban, "Kentimizi biz dönüştüreceğiz. Bir an evvel eylem içinde olmak zorundayız. Hem düşüncemizde hem de kentte dönüşümü başlatmak zorundayız. Bina bazlı dönüşüme çok hız vermek zorundayız. Bunun için gönüllü olan vatandaşlarımızı ruhsat nedeniyle bekletmemek zorundayız. Çünkü bir bina kurtardığımızda kaç can kurtaracağımızın hesabını yapamayız. Kamu binalarımızı da çok hızlı kontrol etmek zorundayız. İşin kolayına kaçamayız" dedi.
"FAY SAYISI 600'E ÇIKACAK"
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise, İzmir'in yapı stokunun acilen iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye genelindeki diri fay haritasının güncelleneceğini açıkladı. Tatar, "Mart ayındaki lansmanla diri fay haritası güncellenecek ve fay sayısı 600'lere çıkacak. Türkiye Deprem Risk Haritası sürecine geçiş yapacağız" diye konuştu. Güvenli yapılaşma için yeni bir mevzuat hazırlığında olduklarını duyuran Tatar, "Çok yakın zamanda bir tebliğ yayımlayacağız; tünel kalıp ve perde duvar kullanımını binalarda zorunlu hale getiriyoruz. Bu sayede binalar yüzde 99 hassasiyetle yıkılmayacak" ifadelerini kullandı. Tatar ayrıca, belediyeler ve üniversitelere AFAD akreditasyon süreçlerine katılma çağrısında bulundu.
YÜZDE 100 BAŞARI SAĞLANDI
İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise kentsel dirençliliğin fiziksel, toplumsal ve ekonomik bir bütün olduğunu vurguladı. Ekinci, "İzmir İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında 2025 yılında belirlenen 88 eylemi yüzde 100 başarıyla tamamladık. 2026 yılı için ise 1 amaç, 21 hedef ve 168 eylemden oluşan yeni planımızı yürürlüğe koyduk. 30 ilçemizin tamamında afet yönetim merkezleri kurulması, geçici barınma ve lojistik alanların planlanması gibi somut adımlar atmaktayız" dedi.
Dünya Bankası Ülke Yönetim Ofisi yetkilisi Korhan Yazgan da "Türkiye'de yürüttüğümüz faaliyetler içerisinde afetlere karşı hazırlıklı olma ve afetlerden sonra iyileştirme özel önem verdiğimiz konular arasında yer almaktadır. Dünya Bankası olarak İzmir'de farklı sektörlerde ve ölçeklerde çeşitli projeleri finanse ediyoruz. Dirençli İzmir Projesi İzmir'de afet risklerini azaltmaya yönelik öncelikli yatırımların belirlenmesine ve afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanmaktadır. Proje Avrupa Birliği hibesi ile finanse edilmekte olup, teknik ve mali uygulaması küresel afet risklerinin azaltılması ve iyileştirilmesi mekanizması aracılığıyla Dünya Bankası tarafından yürütülmektedir" şeklinde konuştu.