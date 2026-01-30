Haberler İzmir Zırhlı bina dönemi: Dirençli kentler devriminin startı İzmir'de verildi! Zırhlı bina dönemi: Dirençli kentler devriminin startı İzmir'de verildi! Dirençli İzmir Projesi’nin tanıtımında konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, “Çok yakın zamanda tünel kalıp ve perde duvar kullanımını binalarda zorunlu hale getiriyoruz. Böylece binalar yüzde 99 hassasiyetle yıkılmayacak” şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ









İzmir'de AFAD koordinasyonunda, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası desteğiyle yürütülen "Dirençli İzmir: Afet Risklerinin Azaltımı İçin Stratejik ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım Projesi"nin açılış programı gerçekleştirildi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Dünya Bankası Ülke Yönetim Ofisi Yetkilisi Korhan Yazgan, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile kamu kurumları ve STK'ların temsilcileri katıldı.

"EYLEM İÇİNDE OLMALIYIZ"

Programın açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki dönüşüm sürecinin ivedilikle başlatılması gerektiğini söyledi. Afet farkındalığının eyleme dönüşmesi gerektiğini ifade eden Elban, "Kentimizi biz dönüştüreceğiz. Bir an evvel eylem içinde olmak zorundayız. Hem düşüncemizde hem de kentte dönüşümü başlatmak zorundayız. Bina bazlı dönüşüme çok hız vermek zorundayız. Bunun için gönüllü olan vatandaşlarımızı ruhsat nedeniyle bekletmemek zorundayız. Çünkü bir bina kurtardığımızda kaç can kurtaracağımızın hesabını yapamayız. Kamu binalarımızı da çok hızlı kontrol etmek zorundayız. İşin kolayına kaçamayız" dedi.