GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İzmir’in o ilçelerinde saatler sürecek elektrik kesintisi! | 31 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elekrik İzmirlileri uyardı! İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 31 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum
9:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe
Şirintepe
Yakakent
Köyiçi
11:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy
10:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
12:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Mustafa Kemal
Göksu
9:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Çamlıpınar
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Rüstem
Torasan
9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Telekler
9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Yaka
9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
Yurdoğlu
9:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent
Bademli
9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele
Sevgi
9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
İsmet Paşa
Mehmet Akif
Ulubatlı
Ufuk
Ferahlı
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Gedik
10:30 - 17:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Aşağıkızılca
11:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
9:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Adatepe
Dumlupınar
9:00 - 13:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
2:00 - 3:00
KARABURUN / İZMİR
İskele
Mordoğan
Kösedere
İnecik
Eğlenhoca
Saip
Sarpıncık
Tepeboz
Küçükbahçe
Parlak
Salman
Yayla
Anbarseki
Bozköy
Hasseki
Merkez
2:00 - 4:00
MENDERES / İZMİR
Barbaros
Altıntepe
Kuyucak
Küner
Keler
Develi
Çatalca
Akçaköy
Cüneytbey
Dereköy
Yeniköy
Şaşal
Mithatpaşa
Kemalpaşa
Görece Cumhuriyet ( 303. Sk. )
9:15 - 17:15
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çatak
Yılanlı
Yeşildere
Saçlı
Dokuzlar
Karabağ
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
Kutlubeyler
Üçkonak
Gerçekli
Birgi
Bucak
9:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak
10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Karaköy
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Birgi
Zeytinler
Barbaros
Uzunkuyu
Zeytineli
8:30 - 10:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetçeşme
Çetin Emeç
Yurdoğlu
10:00 - 11:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
Çetin Emeç
Cennetçeşme
11:00 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Erden
13:00 - 14:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Limontepe
Ali Fuat Erden
14:30 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Umut
Limontepe
Gazi
Ali Fuat Erden