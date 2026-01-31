GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İzmir’in o ilçelerinde saatler sürecek elektrik kesintisi! | 31 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elekrik İzmirlileri uyardı! İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 31 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

BORNOVA / İZMİR

Egemenlik

10:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Kabakum

9:00 - 17:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Güzeltepe

Şirintepe

Yakakent

Köyiçi

11:00 - 17:00

BERGAMA / İZMİR

Pınarköy

10:00 - 13:00

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu

12:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

Mustafa Kemal

Göksu

9:00 - 13:00

BUCA / İZMİR

Çamlıpınar

9:00 - 15:00

URLA / İZMİR

Rüstem

Torasan

9:00 - 15:00

MENEMEN / İZMİR

Telekler

9:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Çambel

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Altıntaş

Yaka

9:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Yüzbaşı Şerafettin

Yurdoğlu

9:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Ovakent

Bademli

9:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Refet Bele

Sevgi

9:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

İsmet Paşa

Mehmet Akif

Ulubatlı

Ufuk

Ferahlı

10:00 - 17:00

KİRAZ / İZMİR

Gedik

10:30 - 17:30

KEMALPAŞA / İZMİR

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

Aşağıkızılca

11:00 - 13:00

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu

9:00 - 13:00

BUCA / İZMİR

Adatepe

Dumlupınar

9:00 - 13:00

KARABURUN / İZMİR

Eğlenhoca

2:00 - 3:00

KARABURUN / İZMİR

İskele

Mordoğan

Kösedere

İnecik

Eğlenhoca

Saip

Sarpıncık

Tepeboz

Küçükbahçe

Parlak

Salman

Yayla

Anbarseki

Bozköy

Hasseki

Merkez

2:00 - 4:00

MENDERES / İZMİR

Barbaros

Altıntepe

Kuyucak

Küner

Keler

Develi

Çatalca

Akçaköy

Cüneytbey

Dereköy

Yeniköy

Şaşal

Mithatpaşa

Kemalpaşa

Görece Cumhuriyet ( 303. Sk. )

9:15 - 17:15

ÖDEMİŞ / İZMİR

Çatak

Yılanlı

Yeşildere

Saçlı

Dokuzlar

Karabağ

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Cevizalan

Kutlubeyler

Üçkonak

Gerçekli

Birgi

Bucak

9:00 - 17:00

BUCA / İZMİR

Akıncılar

10:00 - 15:00

TORBALI / İZMİR

Fevzi Çakmak

10:00 - 16:00

ÇEŞME / İZMİR

Germiyan

Karaköy

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Birgi

Zeytinler

Barbaros

Uzunkuyu

Zeytineli

8:30 - 10:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Cennetçeşme

Çetin Emeç

Yurdoğlu

10:00 - 11:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Yüzbaşı Şerafettin

Çetin Emeç

Cennetçeşme

11:00 - 12:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR

Ali Fuat Erden

13:00 - 14:30

KARABAĞLAR / İZMİR

Limontepe

Ali Fuat Erden

14:30 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Umut

Limontepe

Gazi

Ali Fuat Erden