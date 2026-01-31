İzmir'de kuvvetli yağış alarmı! Ekipler sahada teyakkuzda

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda İzmir'de yağışlı hava etkisini sürdürürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öncülüğünde yürütülen hazırlık ve müdahale çalışmaları kent genelinde yoğunlaştırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 31 Ocak saat 12.00 itibarıyla Ödemiş'te metrekareye 41 kg, Tire'de 32,5 kg, Torbalı'da ise 31,5 kg yağış kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise gelen ihbarlara anında müdahale etti.

EKİPLER KRİTİK NOKTALARDA



Bozulan yollar onarılıyor, derelere sürüklenen malzemeler temizleniyor, yağmur suyu ızgaraları ve altyapı hatlarında temizlik çalışmaları kesintisiz devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağış, sel ve fırtına riskine karşı tüm birimleriyle sahada görev yapıyor. AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; İZSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, Zabıta, Ulaşım ve Temizlik ekipleri eş zamanlı olarak görev alıyor. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 1310 personel, 342 araç ve iş makinesi ile 200 dalgıç pompa hazır bekletilirken; su baskınlarına karşı hızlı müdahale için kritik noktalarda önleyici çalışmalar yapılıyor.



İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından su ve kanalizasyon hatlarında, dere ve yağmur suyu ızgaraları ile menfezlerde temizlik çalışmaları sürdürülüyor. İtfaiye ekipleri su tahliyesi ve kurtarma çalışmalarına hazır halde bekliyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri, yağış nedeniyle bozulan yol kaplamalarında onarım çalışmalarını yürütüyor. Park ve Bahçeler ekipleri ise ağaç devrilmesi ve budama risklerine karşı sahada görev yapıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler vatandaş yönlendirme ve trafik güvenliği için görev alırken, temizlik ekipleri süpürme, yıkama ve atık toplama çalışmalarını yağışlı havaya rağmen sürdürüyor.





