İzmir'de önlemsiz kazı! Yol çöktü evler çatladı...





Eşi, iki çocuğu ve anne-babasıyla aynı evde yaşadığını ifade eden Dolu, yaşadıkları endişeyi şu sözlerle anlattı:





"İnşaat çalışmalarından dolayı evimde derin çatlaklar oluştu. Korkudan evimizde rahat yatamıyoruz. Yağmurdan sonra yol çöktü. Evdeki çatlaklar temel kazısından sonra meydana geldi. Bize 'yol çöktüğü için çatlaklar oldu' diyorlar ama hepsi kazıdan sonra yaşandı. Babam koah, annem şeker hastası. Hepimiz tek bir odada yatıyoruz. Binanın çökmesinden korkuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz."