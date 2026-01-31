İzmir'de Yeni Asır’ın 130 yıllık kent hikâyesi sergisi büyük ilgi gördü

Yeni Asır Gazetesi'nin 130. kuruluş yıl dönümü için açılan '130 Yıllık Kenti Hikayesi' sergisi nostalji yaşattı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, çok sayıda İzmirli, sergiyi gezerek hem Yeni Asır Gazetesi'nin 130 yıllık yayın serüvenini hem de İzmir'in tarihine ışık tutan önemli dönüm noktalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

