İzmir'in sıra dışı muhtarı: Babasının vasiyetini dinledi köyün 'Tek Kraliçe'si oldu...









İzmir'in Doğançay Mahallesi, alışılmışın dışında bir muhtarlık hikayesine ev sahipliği yapıyor. Üzerinde "Tek Kraliçe" yazan elektrikli motoruyla sokak sokak gezerek vatandaşın her derdine koşan Muhtar Arzu Nisan, hem duygusal hikayesi hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle mahalle halkının sevgisini kazandı. Babasının vefatından sadece dört dakika önce verdiği sözle koltuğa oturan Nisan, bugün seçim vaatlerini bir bir yerine getirmenin gururunu yaşıyor.





HER ŞEY BABASININ VASİYETİYLE BAŞLADI



Muhtarlık görevine babası Basri Özkaya'nın isteği üzerine adım attığını belirten Arzu Nisan, adaylık sürecinde yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle aktardı: "Doğançay tarihinde ilk kez bir kadının fotoğrafı muhtar adayı olarak asıldığında babam benimle gurur duyduğunu söylemişti. Muhtar olamayacağımı söylememe rağmen ölmeden hemen önce benden söz almamı istedi. Bu konuşmadan dört dakika sonra beyin kanaması geçirerek vefat etti. Hem onunla son kez konuşmuş hem de muhtarlık sözünü vermiş oldum. Şimdi her işin sonunda mezarını ziyaret ederek verdiğim sözü tutmanın huzurunu yaşıyorum."