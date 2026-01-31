Yağış sonrası hep aynı manzara! İzmirli bıktı, usandı: Altyapı çalışmaları bir an önce tamamlanmalı

Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile diğer altyapı kurumları tarafından Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi ve Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı sokak ve caddelerinde geçen yıl ağustos ayında altyapı yenileme çalışması başlatıldı.