Ege Bölgesi'nden milyar dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 7 milyar 428 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç eden Ege Bölgesi, 2025'te tarım ürünleri ihracatını yüzde 2 artırdı.





Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 1 milyar 999 milyon dolar, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün 1 milyar 128 milyon dolar, kuru meyve sektörünün ise 1 milyar 87 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.