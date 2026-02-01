İZMİR BARAJLARINDA DOLULUK ORANI 1 ŞUBAT 2026 | Barajların su seviyesi yükseldi mi?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de barajların su seviyesi yükseldi mi? Son günlerdeki yağışlar barajlara etki etti mi? soruları merak ediliyor. İZSU barajların güncel durumunu paylaştı. İşte detaylar...
İZMİR BARAJLARIN SON DURUMU
İZSU verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yılın aralık ayında yüzde 1'in altına düşen su seviyesi, ocak ayı yağışların ardından yükseldi.
2025 yılının son aylarında suyun tamamen bittiği Balçova ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajları yeniden su toplarken, Gördes Barajı'nda doluluk oranı kaydedilmedi.
Geçen sene 31 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 27,16 olan Ürkmez Barajı'nda su seviyesi, bu yıl aynı dönemde yüzde 11,73; geçen yıl yüzde 70,19 aktif doluluğu olan Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 43,37 olarak kaydedildi.