Haberler İzmir İzmir sular altında kaldı! O yollar göle döndü









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliedi. Yoğun yağış nedeniyle Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin birçok bölgesinde altyapı yetersiz kalırken, rögarlardan taşan sular caddeleri kapladı. Ana arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların su birikintilerini geçmekte zorlandığı görüldü.





TARİHİ ÇARŞI VE PAZAR YERİ SULAR ALTINDA



Yağış, çarşı merkezleri ve kapalı pazar yerlerinde de su baskınlarına neden oldu. İzmir'in simgelerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda rögarların taşması sonucu iş yerlerini su bastı. Çarşı esnafı ve vatandaşlar, yükselen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışın etkisi kent genelinde devam ediyor.