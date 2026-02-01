İzmir sular altında kaldı! O yollar göle döndü

TARİHİ ÇARŞI VE PAZAR YERİ SULAR ALTINDA
Yağış, çarşı merkezleri ve kapalı pazar yerlerinde de su baskınlarına neden oldu. İzmir'in simgelerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda rögarların taşması sonucu iş yerlerini su bastı. Çarşı esnafı ve vatandaşlar, yükselen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışın etkisi kent genelinde devam ediyor.
KORDON BOYU SUYLA DOLDU
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Konak ilçesindeki Alsancak Kordon boyunun bir bölümünde su birikintileri oluştu. Yağmur sularının yer yer kaldırımlarla birleştiği bölgede, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ise olumsuzluklara karşı sahada çalışma başlattı.
İŞ YERLERİNİ SU BASTI
İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Konak ilçesindeki Alsancak Kordon boyunda suyla dolan sokaklarda vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı. Bölgede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katını su bastı.
Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İş yerini su basan İsmail Ertürk, "İzmir'de altyapı yok, çalışma da yok. Şehrin ileri gelenlerinin toplanıp bu işe çözüm bulmaları gerekiyor. Buna çözüm bulmaları lazım" dedi.