Demircili’de çürük gemi eylemi

Çeşme Çevre Derneği, Çeşme Kent Konseyi ve Akköy Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, Demircili Ada Koyu'nda başlatılmak istenen izinsiz gemi söküm faaliyetinin açıkça hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede yapılması planlanan toplantı iptal edilse de, hurda geminin kıyıya çekilmiş olması nedeniyle çevresel riskin tüm boyutlarıyla devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, ağır hasarlı bir geminin herhangi bir hukuki süreç işletilmeden Demircili'ye getirilmesinin Kıyı Kanunu, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

Çevre örgütleri, kıyıya çekilen hurda geminin çürümüş gövdesi nedeniyle her dalgada denize ve kıyıya pas, ağır metal kalıntıları, toksik boya parçacıkları ve kimyasal sızıntılar bıraktığını ifade etti. Çeşme, Urla ve diğer köylerdeki çevre örgütleri, hurda geminin bir an önce kaldırılması, Aliağa'daki lisanslı gemi söküm tesislerine gönderilmesi ve benzer girişimlerin tekrar etmemesi için ortak enkazı kaldırılana kadar her pazar günü saat 13.00'te Demircili Koyu'nda düzenli protesto eylemleri yapılacağı duyuruldu. Eylemlerin; kamuoyu baskısını artırmak, hukuki sürecin hızlanmasını sağlamak ve kıyıların şirketlerin değil halkın olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.