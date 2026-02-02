İzmir'de Ebrar üzerine koltuk düşerek hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay

İDDİANAME HAZIRLANDI Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, üçlü koltuğu koyduklarında 'fırtına' denebilecek şiddette bir rüzgar başladığını, bu durumun koltuğun dengesini bozup, sepetten düşmesine neden olduğunu söyledikleri iddianamede yer buldu. Olayda Mustafa Güngör ile Efecan Güngör'ün kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun altı çizildi. A.H.M.'nin ise kazanın meydana gelmesinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışları etken olduğu, Ebrar'ın ise etkisinin olmadığı belirtildi. Şüphelilerin olayının yaşanabileceğini ön görmelerine rağmen bu neticenin meydana gelmesini istemedikleri; ancak platformdaki Ebrar'ın ölümüne neden olduğunun altı çizildi ve bu sebepten sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIKLAR 2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Şüphelilerin yargılanmalarına bugün Menderes 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Efecan Güngör ve Mustafa Güngör, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan A.H.M. ise duruşmada yer almadı. Ebrar'ın annesi Songül Lök ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Duruşmada hakim, bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirtip okudu. Raporda Mustafa Güngör'ün teknik yönden tali kusurlu, Efecan Güngör'ün ise asli kusurlu olduğu belirlendi. Raporda Ebrar'ın gözetiminde olduğu için anne Songül Lök'ün de tali kusurlu olduğu, Ebrar'ın ise kusuru bulunmadığı belirtildi. Raporun okunmasının ardından söz verilen tutuklu sanıklardan Efecan Güngör, "Asansör dengesiz olsaydı diğer koltukları da indiremezdik. Kurulan zemin sabitti. Kurulum ve denge problemi yoktu" dedi. Diğer tutuklu sanık Mustafa Güngör ise "Asansörde hiçbir teknik problem yoktu. İki eşya indirdiğimizde de hiçbir sorun olmadı. Olsaydı onlarda da olurdu" ifadelerini kullandı.