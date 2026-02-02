İzmir’de sağanak hayatı felç etti: Şehitlik sular altında kaldı, Körfez'in rengi değişti

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış, hayatı olumsuz etkiledi, kentte cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; son 24 saatte kent merkezine metrekare başına 49,4 kilogram yağış düştü. Sağanağın etkili olduğu yerlerden olan Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde ise mahalleli ve esnaf, altyapı çalışması nedeniyle kazılan yolların suyla dolmasına tepki gösterdi.

'ESNAF PERİŞAN OLDU'

Alsancak Mahallesi'nde yaşayan esnaf Baran Gültekin, altyapı çalışması nedeniyle kazılan yolların aylardır bu durumda olduğunu söyleyerek, "Yağmur yağınca çukurlar suyla doluyor, iş yerlerini su basıyor. Yağmur olmadığında da yollar bu durumda olduğu için her yer toz içinde, temizlemekten bıktık. Aracımın tamponu yolda kaldı. Esnaf perişan oldu" dedi.