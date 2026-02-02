İzmir'de sağanak yağış: İş yerlerini su bastı, esnaf isyan etti





Berker Yalım da her yağmurdan sonra sokakta aynı manzaranın yaşandığını kaydetti.



Mahalle sakinleri ve esnafın zor durumda olduğunu anlatan Yalım, "Yapılsa da yapılmasa da aynı şey. Düzgün yaptıkları yok zaten. Eğim bu tarafa diyorlar, o tarafa kazı yapıyorlar. Her şeyi farklı farklı yapıyorlar. Suyun birinci katlara çıkmadığına şaşırıyorum. Lağımdan da zeminden de su geliyor. Bayağı dolu, etrafı görüyorsunuz." diye konuştu.

