İzmir’i yine sel aldı

İ zmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'de hafta sonu için yaptığı uyarının ardından dün öğle saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yine bildik manzaralar ortaya çıktı. Kentteki cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Buca ve Bayraklı'da geçen günküne benzer manzaralar yaşandı. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Çiğli Tramvayı'nda sefer aksamaları yaşandı. Yoğun yağışlar dolayısıyla bir süre Çiğli Tramvayı işlemeyi durdurdu. Tramvay hattı boyunca seferler, ESHOT desteği ile devam etti. Yetkililer yağışların Salı gününe kadar devam edeceğini bildirdi.