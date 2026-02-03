6 Şubat depreminin ardından İzmir'de yeni bir hayat kurmuşlardı: Hatay'a dönecekleri günü bekliyorlar...





"AÇ OLMAYAN BİLE GELİP YARDIM ETSİN DİYE YEMEK YEDİ"



Bedi Alvanoğlu, depremin yaşamında dönüm noktası olduğunu söyledi.



Deprem anını hala unutamadığını belirten Alvanoğlu, "Sanki bir rüyaymış gibi. Boğuk bir ses. Birden yataktan fırladım. Çocuklarımı dışarı çıkardım. Her şey yıkılıyor. Çaresizlik ve soğuk. Allah kimseye yaşatmasın. Çok acı bir olay." dedi.



Alvanoğlu, İzmir halkının depremden bu yana kendilerine destek olduğunu ifade ederek, "Herkes gerektiğinden fazla yardım etti. Aç olmayan insan bile yemek yedi, sırf yardım etsin diye. Allah herkesten razı olsun. İşte Türkiye budur. Biz Hatay'da acıyı yaşadık ama bizimle birlikte, Türkiye'nin her yerinde bu acıyı insanlar yaşadı. Şimdi buradayız. Ailemleyiz. Eşim normalde ev hanımı ama o da burada iş kadını, oğlum usta oldu." diye konuştu.