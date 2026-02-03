Arda iyileşiyor

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda yer alan DEKAMER'de 2008'den bu yana koruma çalışmalarının yanı sıra yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisi de yürütülüyor. Merkezin son konuğu ise Çeşme'de yaralı olarak bulunan ve 2-3 yaşında olduğu değerlendirilen deniz kaplumbağası "Arda" oldu. DEKAMER'de tedavi gören en küçük kaplumbağanın, boynunda ve göz çevresinde enfeksiyonlar tespit edildi.

ANTİBİYOTİK VERİLİYOR

Klimalı bir odada tutulan ve suyunun sıcaklığı sürekli kontrol edilen caretta carettanın iyileşmesi için yoğun çaba harcanıyor. Yavrunun beslenmesi de görevlilerin yardımıyla oluyor. Bir kişi tarafından ağzı açılan kaplumbağanın yiyeceği, pens yardımıyla başka kişi tarafından yutağına bırakılıyor. İyileşmesi için yoğun çalışma yürütülen küçük caretta caretta, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak. Veteriner hekim Emre Odabaş, "Antibiyotik ve sıvı tedavisine başladık. Yavru bir kaplumbağa olduğu için bakımına büyüklere nazaran daha çok özen gösteriyoruz" dedi