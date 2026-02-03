Haberler İzmir ESHOT duyurdu, İzmirliler dikkat: Toplu ulaşıma fuar ayarı! ESHOT duyurdu, İzmirliler dikkat: Toplu ulaşıma fuar ayarı! Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü bugün itibarıyla başlayacak (3 Şubat Salı) AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı sebebiyle toplu ulaşıma ek seferler koyduğunu bildirdi. HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3-7 Şubat aralarında yapılacak olan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı sebebiyle toplu ulaşıma ek seferler koyduğunu açıkladı.

Buna göre 92 FUAR İZMİR - ÜÇYOL METRO hattıyla Karabağlar ve METRO bağlantılı, 610 FUAR İZMİR - GAZİEMİR SEMT GARAJI hattıyla İZBAN bağlantılı, 650 FUAR İZMİR - BALÇOVA hattıyla VAPUR (Üçkuyular İskele) ve METRO (F.Altay) bağlantılı toplu ulaşım hatlarında ilaveler yapıldı.