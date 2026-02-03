ESHOT duyurdu, İzmirliler dikkat: Toplu ulaşıma fuar ayarı!

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3-7 Şubat aralarında yapılacak olan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı sebebiyle toplu ulaşıma ek seferler koyduğunu açıkladı.
Buna göre 92 FUAR İZMİR - ÜÇYOL METRO hattıyla Karabağlar ve METRO bağlantılı, 610 FUAR İZMİR - GAZİEMİR SEMT GARAJI hattıyla İZBAN bağlantılı, 650 FUAR İZMİR - BALÇOVA hattıyla VAPUR (Üçkuyular İskele) ve METRO (F.Altay) bağlantılı toplu ulaşım hatlarında ilaveler yapıldı.
KOORDİNASYON İÇİN EKİPLER SAHADA GÖREV ALACAK
ESHOT'tan yapılan açıklamanın devamında, "Ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla, Fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görev alacak olup, sahada görevli personellerimiz tarafından yolcu yoğunluğu olan hatlarımıza ilave seferler koyulacaktır" ifadeleri yer aldı.