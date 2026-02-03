Fahrettin Altay ve Narlıdere seferleri yeniden başladı

İZMİR Metrosu'nun Fahrettin Altay İstasyonu'nda yürütülen makas değişim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar nedeniyle geçici olarak durdurulan Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki seferler dün yeniden başladı. İzmir Metrosu'nun Evka- 3-Narlıdere Kaymakamlık hattında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Fahrettin Altay İstasyonu'nda makas sistemleri yenilendi. 25 Ocak Pazar günü başlatılan çalışmalar süresince Narlıdere Kaymakamlık ile Fahrettin Altay istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durduruldu. Yarıyıl tatilinin sona erdiği 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla çalışmalar tamamlanarak seferler normale döndü.