İzmir baraj doluluk oranı 3 Şubat Salı | İZSU açıkladı: İzmir'de barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu!

İzmir'de yaşanan kuraklık sebebiyle planlı su kesintileri uygulanırken barajlarda su seviyesi oldukça azalmıştı. Son günlerde İzmir'de etkili olan yağışlarla birlikte güncel baraj doluluk oranlarında değişim dikkat çekti.
İZSU güncel daraj doluluk oranlarını yayınlarken kentin ana su kaynaklarında yaşanan kritik gerileme tersine döndü. Barajların su seviyesinde artış gözlemlendi.
İzmir barajlarındaki güncel doluluk oranları şu şekilde;
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 3 Şubat 2026 Salı günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 23,19 olarak kaydedildi.
3 ŞUBAT SALI İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: yüzde 8,94
Balçova Baraj: yüzde 26,54
Ürkmez Barajı: yüzde 28,95
Güzelhisar Barajı: yüzde 43,17
Gördes Barajı: yüzde 3,44
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 35,69