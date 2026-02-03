İzmir baraj doluluk oranı 3 Şubat Salı | İZSU açıkladı: İzmir'de barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu!

İzmir'de yaşanan kuraklık sebebiyle planlı su kesintileri uygulanırken barajlarda su seviyesi oldukça azalmıştı. Son günlerde İzmir'de etkili olan yağışlarla birlikte güncel baraj doluluk oranlarında değişim dikkat çekti.

İzmir barajlarındaki güncel doluluk oranları şu şekilde;

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 3 Şubat 2026 Salı günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 23,19 olarak kaydedildi.



