İzmir toplu ulaşım tarifesi 2026 | İşte kalem kalem toplu ulaşım ücretleri...

Son dakika İzmir haberleri... Kasım ayında UKOME'nin kararıyla toplu ulaşımın zamlandığı İzmir'de güncel ücretler ne kadar?
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan güncel listeyle İzmirimkart tam, öğretmen, öğrenci ve 60 yaş üstü biniş ücretleri ile metro ve aktarma ücretlerinin yeni dönem düzeni belli oldu. İşte kalem kalem İzmir'de toplu ulaşım ücretleri...
İzmir'in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 30 TL'ye yükseldi. Öte yandan Halk Taşıt binişinin tam bilet parası 15 TL, öğrenci bilet parası ise 7,50 TL oldu. Zamlar 1 Kasım'dan itibaren geçerli.
Yapılan zamma göre yeni ücretlerde;
Tam biniş: 25 TL'den 30 TL'ye
Öğrenci biniş: 10 TL'den 15 TL'ye
Öğretmen biniş: 17,72 TL'den 20 TL'ye
60 yaş üstü biniş: 20 TL'den 25 TL'ye yükseltildi.
İZMİRİM KART'A NASIL PARA YÜKLENİR?
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.
İZMİR BAYKUŞ BİLET PARASI NE KADAR?
İzmir'de gece yapılan baykuş seferlerinde ise tam bilet parası 66,16 TL
Öğrenci bilet parası 29, 69 TL,
Öğretmen bilet parası 40,34 TL olarak zamlandı.