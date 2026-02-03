Haberler İzmir İzmir toplu ulaşım tarifesi 2026 | İşte kalem kalem toplu ulaşım ücretleri... İzmir toplu ulaşım tarifesi 2026 | İşte kalem kalem toplu ulaşım ücretleri... Son dakika İzmir haberleri... UKOME’nin kararıyla kasım ayında toplu ulaşıma zam gelen İzmir'de ücretler ne kadar oldu? Güncellenen sistem, 2026 İzmir toplu taşıma ücretleri kapsamında öğrenci, tam ve indirimli kart kullanıcılarını da etkiliyor. Peki, İzmir'de güncel toplu ulaşım ücretleri ne kadar? İşte kalem kalem İzmir toplu ulaşım ücretleri... HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... Kasım ayında UKOME'nin kararıyla toplu ulaşımın zamlandığı İzmir'de güncel ücretler ne kadar? İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan güncel listeyle İzmirimkart tam, öğretmen, öğrenci ve 60 yaş üstü biniş ücretleri ile metro ve aktarma ücretlerinin yeni dönem düzeni belli oldu. İşte kalem kalem İzmir'de toplu ulaşım ücretleri...

İzmir'in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 30 TL'ye yükseldi. Öte yandan Halk Taşıt binişinin tam bilet parası 15 TL, öğrenci bilet parası ise 7,50 TL oldu. Zamlar 1 Kasım'dan itibaren geçerli. Yapılan zamma göre yeni ücretlerde; Tam biniş: 25 TL'den 30 TL'ye Öğrenci biniş: 10 TL'den 15 TL'ye Öğretmen biniş: 17,72 TL'den 20 TL'ye 60 yaş üstü biniş: 20 TL'den 25 TL'ye yükseltildi.