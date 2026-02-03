İzmir'de 116 yıllık yüz akı! Balkan Savaşları'ndan Kovid-19'a uzanan tarih...

Tarihi hastanenin başhekimlik binasında, röntgen ve solunum cihazları başta olmak geçmişte kullanılan birçok ekipman da sergileniyor. "KOVİD-19 DÖNEMİNDE&NBSP;İZMİR'İN AMİRAL GEMİSİ" Hastanenin başhekim yardımcısı Özgür Uslu, AA muhabirine, hastanelerinin 100 dönüm arazi üzerine kurulduğunu, 800'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 1300 personelin görev yaptığını söyledi. Hastanelerinin salgın dönemlerinde ön planda savaştığını kaydeden Uslu, şunları kaydetti:

"116 yıldır halkımıza nefes veren bir hastane. Osmanlı Devleti döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmiş. Orada hastanemiz ön plandaymış. Cumhuriyetin ilk kurulduğu dönemlerde verem savaş çok önemli. Hastanemiz yine müthiş bir mücadele vermiş. Sonrasında Kovid-19 döneminde İzmir'in amiral gemisi bu hastaneydi. Şu an da göğüsle ilgili olarak KOAH, astım, akciğer kanseri ve tüberküloz vakalarında bütün sağlık personelimiz canla başla mücadele vermektedir."





"YENİ TEKNİKLER KULLANILIYOR"



Hastanede 40 yıldır göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Fatma Fevziye Türksavul ise hastanelerinin yeniliklere açık olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığının hastanelerine önemli yatırımlar yaptığını belirten Türksavul, "Hastanede birçok kişi uzun zamandır birlikte çalıştığım arkadaşlar. Benim için çok rahat ve güzel bir ortam. Laboratuvarlarda yeni teknikler kullanılıyor. Sadece İzmir değil, Türkiye'nin birçok kenttindeki vatandaşlara hitap ediyor." ifadelerini kullandı.



Hemşire Suzan Çiftçi ise 8 yıldır tarihi hastanede görev yaptığını anlatarak zorlukları olduğu kadar maneviyatı yüksek bir hastane olduğunu söyledi.