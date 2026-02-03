  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ 3 ŞUBAT SALI

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun saatleri bulan planlı elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 3 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 ŞUBAT SALI

09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Hasbi Efendi
Aşağışakran
Şakran Sayfiye

09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
Çiftçigediği

09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Muhittin Erener
Çiçek

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Kızıltepe
Örlemiş

09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Gökdere
Çamkule

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar

09:30 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
İsmet İnönü

09:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Atatürk
İzkent

09:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi

10:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mustafa Kemal Paşa

09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak
Limontepe
Bahriye Üçok

09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Zafertepe

09:00 - 16:30
MENDERES / İZMİR
Kuyucak

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükören

09:00 - 16:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet
Atatürk
Kavakdere
Beyler
Orhanlı
Turabiye
Tepecik

09:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere
Küçükkemerdere
Karaca Ali
Yamandere
Dallık
Çeriközü

10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey
Cumhuriyet

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yenice
Kalabak

