İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ 3 ŞUBAT SALI

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 3 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 ŞUBAT SALI
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Hasbi Efendi
Aşağışakran
Şakran Sayfiye
09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
Çiftçigediği
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Muhittin Erener
Çiçek
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Kızıltepe
Örlemiş
09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Gökdere
Çamkule
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
09:30 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
İsmet İnönü
09:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Atatürk
İzkent
09:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi
10:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mustafa Kemal Paşa
09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak
Limontepe
Bahriye Üçok
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Zafertepe
09:00 - 16:30
MENDERES / İZMİR
Kuyucak
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükören
09:00 - 16:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet
Atatürk
Kavakdere
Beyler
Orhanlı
Turabiye
Tepecik
09:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere
Küçükkemerdere
Karaca Ali
Yamandere
Dallık
Çeriközü
10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey
Cumhuriyet
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yenice
Kalabak