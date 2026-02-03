İzmir'deki maçta saha karıştı: Sandalyeler havada uçuştu





Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'da İzmir U18 Ligi Play-Off karşılaşması kapsamında Anakaya Özçamdibispor ile Güzeltepe Gençlik takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka devam ederken iki rakip futbolcu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.