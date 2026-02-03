Kütahya'dan başlayıp İzmir'den Ege Denizi'ne dökülüyor! Kuruma noktasına gelen Gediz Nehri yağışlarla eski haline döndü

'SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME' Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, ülkenin bazı illerinde yaşanan doğal afetlere değinerek, "Afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaklaşık 1 haftadır ilimizde bol ve bereketli yağmurlar yağıyor. Bu durum hem çiftçilerimiz hem de vatandaşlarımız açısından sevindirici bir gelişme. İnşallah bu yağışlar afetsiz bir şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

'YAĞIŞLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Gediz Nehri'ndeki değişime de dikkat çeken Altındağ, "Bir ay önce neredeyse kuruma noktasına gelen Gediz Nehri, şu anda eski görünümüne kavuşmaya başladı. Bu bizleri mutlu ediyor. Aynı şekilde barajlarımıza da su girişi başladı. Temennimiz, şubat ayının bu şekilde geçmesi ve yağışların nisan-mayıs aylarına kadar devam etmesi. Barajlarımızın dolması, yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından büyük önem taşıyor. Yaz aylarında içme suyu, tarım ve diğer ihtiyaçlar için yer altı suları yoğun şekilde kullanılıyor. Bu nedenle bu yağışlar hayati önem taşıyor" diye konuştu.