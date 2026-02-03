TOKİ İZMİR KURASI NE ZAMAN? KURA TAKVİMİ İZMİR İÇİN BELLİ OLDU MU?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de de 21 bin 210 konut inşa edilecek. Başvuruda bulunanlar TOKİ İzmir kura takvimini araştırıyor. Peki İzmir TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Kura tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı...