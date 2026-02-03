TOKİ İZMİR KURASI NE ZAMAN? KURA TAKVİMİ İZMİR İÇİN BELLİ OLDU MU?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de de 21 bin 210 konut inşa edilecek. Başvuruda bulunanlar TOKİ İzmir kura takvimini araştırıyor. Peki İzmir TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Kura tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı...
TOKİ İZMİR KURASI NE ZAMAN?
TOKİ güncel kura takvimine göre İzmir kurası tarihi henüz açıklanmadı.
TOKİ İZMİR İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ tarafından İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20 konutun ilçe kontenjan dağılımında,
İzmir Merkez'de (Menemen) 15 bin,
Aliağa'da 1.200,
Foça'da 1.000,
Kemalpaşa'da 1.000,
Bergama'da 740,
Dikili'de 500,
Seferihisar'da 500,
Selçuk'ta 500,
Güzelbahçe'de 250,
Urla'da 250,
Karaburun'da 80 konut hayata geçirilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) ya da
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.