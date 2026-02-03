  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
TOKİ İZMİR KURASI NE ZAMAN? KURA TAKVİMİ İZMİR İÇİN BELLİ OLDU MU?

İzmir haberleri... Yüzyılın Konut Projesi kapsamında il il kuraların çekimi devam ediyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de de 21 bin 20 konut sahiplerini bulacak. Peki TOKİ İzmir kurası ne zaman yapılacak? Kura takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de de 21 bin 210 konut inşa edilecek. Başvuruda bulunanlar TOKİ İzmir kura takvimini araştırıyor. Peki İzmir TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Kura tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı...

TOKİ İZMİR KURASI NE ZAMAN?

TOKİ güncel kura takvimine göre İzmir kurası tarihi henüz açıklanmadı.

TOKİ İZMİR İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

TOKİ tarafından İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20 konutun ilçe kontenjan dağılımında,

İzmir Merkez'de (Menemen) 15 bin,

Aliağa'da 1.200,

Foça'da 1.000,

Kemalpaşa'da 1.000,

Bergama'da 740,

Dikili'de 500,

Seferihisar'da 500,

Selçuk'ta 500,

Güzelbahçe'de 250,

Urla'da 250,

Karaburun'da 80 konut hayata geçirilecek.

KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) ya da

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

