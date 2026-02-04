Buca’da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

İZMİR'İN Buca ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. Zafer Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir mobilya atölyesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler olay yerine 6 arazöz, 4 tonajlı araç, 2 merdivenli araç ve çok sayıda itfaiye personeli yönlendirilirken, İZSU'dan 4 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.