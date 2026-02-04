Büyükşehir Belediyesi evine dönüyor

30 Ekim depreminde hasar gördüğü için boşaltılan ve ardından yıkılan Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yerine yapılacak yeni bina için bakanlık ve koruma kurulu onayları alınarak yapı ruhsatı düzenlendi. Yapı ruhsatını imzalayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'i temsil edecek, kente yakışan bir belediye binasının en kısa sürede inşa edileceğini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana üzerinde titizlikle çalıştıkları konulardan birinin bu proje olduğunu vurgulayan Tugay, "Arkadaşlarımızla birlikte konuyu detaylı biçimde değerlendirdik. Bugün ise artık ruhsatını imzalama aşamasına geldik. Bu nedenle büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.