Foça’da motosiklet sürücüsünün acı sonu

İZMİR'İN Foça ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle önce trafik işaret levhalarına, ardından da duvara çarpan Seçkin Keçeci (35), yaşamını yitirdi. Motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini yitiren Seçkin Keçeci, önce yol kenarındaki trafik işaret levhalarına sonra Foça Feniz Üs Komutanlığı'nı çevreleyen beton duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne götürülen Keçeci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.