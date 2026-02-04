İzmir’de kayıp Alzheimer hastası kadından acı haber: Hayvan damında ölü bulundu

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'in Bayındır ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Emine Doğan, bir hayvan damında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Bayındır'ın Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Emine Doğan dün gece saat 01.40 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı. Kayıp ihbarının ardından jandarma ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek yaşlı kadının gittiği yönü tespit etti. Jandarma ekiplerinin sabaha karşı yaptığı aramalarda, bir hayvan damında çamur içerisinde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Emine Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

