Torun dehşeti!









İZMİR'DE yaşanan torun dehşeti kan dondurdu. Yaşlı kadının önce evini elinden aldılar sonra darp ettiler! O da yetmezmiş gibi zehirlemeye çalıştılar. Gaziemir'de yaşayan 85 yaşındaki Semra Şenkaya, dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu ve kendisini darp ettiği iddiasıyla torunu K.Ş. (39) ve torunun eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.





KAN DONDURAN İFADELER

SEMRA Şenkaya, öz torunun kendisine bıçak çektiğini ve karısıyla beraber olup dövdüğünü öne sürdü. Yaşlı kadın kan donduran ifadesinde, torununun kendisini zehirlemeye kalkıştığını da anlattı.