Yağışlar İzmir'e iyi geldi: Ocakta 88 yılın en yüksek ikinci yağışı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Musa Deveci, kentin yağışlı bir ocak ayı yaşadığını söyledi. Yağışların kentte yaşayanları sevindirdiğini anlatan Deveci, içme suyu barajlarının doluluk oranının da yağışlardan nasibini aldığını ifade etti. Deveci, 2026 ocak ayı yağışlarının uzun yıllar ocak ayı yağış ortalamasının yüzde 66 üzerinde gerçekleştiğini kaydederek, "2026 ocak ayı yağış miktarı 223,7 kilogram olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 109,3 kilogramdı. Uzun yıllar ocak ayı ortalama yağış miktarı 134,8 kilogram." ifadelerini kullandı. Kente 2019 yılında 411,6 kilogram yağış düştüğünü, bunun ocak ayı rekoru olduğunu dile getiren Deveci, 2026 ocak ayının 223,7 kilogramla, kayıtların tutulduğu 1938 yılından bu yana en yağışlı ikinci ocak ayı olduğunu belirtti.





"YAĞIŞ TAŞIYAN HAVA KÜTLELERİNİN İZMİR'İ ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Serdar Göksu ise ocak ayındaki yağışların büyük bölümünün kıyı kesimlerde etkili olduğunu söyledi.



Akarsuların havzasına kıyılara göre daha az yağış düşmesi nedeniyle barajların doluluk oranlarının kent geneli yağış miktarına doğru orantılı yansımadığını ifade eden Göksu, şubat ve mart aylarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"Şubat ayı için mevsim normallerinin biraz üzerinde bir sıcaklık beklentimiz var. Orta Akdeniz'de oluşan, ciddi şekilde yağış taşıyan hava kütlelerinin İzmir'i etkileyeceğini düşünüyoruz. Bununla da şubat ayı yağışların da yine ortalamanın üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Mart ve nisan ayları için yağış olarak ortalamalar düzeyinde, sıcaklıkta da çok ciddi değişiklik olmadan ortalamalar ve biraz üzerinde gerçekleşmesi öngörümüz dahilinde."



Göksu, 2025 yılının başından itibaren İzmir ve Ege Bölgesi'nde etkili olan kuraklığın son aylarda alınan yağışlarla kısmen kırılmaya başladığını sözlerine ekledi.