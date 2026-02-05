Haberler İzmir İzmir'de sürücüler için zor anlar: O ilçedeki çukurlar aylardır kapatılmadı, vatandaş isyan etti! İzmir'de sürücüler için zor anlar: O ilçedeki çukurlar aylardır kapatılmadı, vatandaş isyan etti! Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde, çalışma yapılan bir yoldaki çukurların aylardır kapatılmaması tepki topladı, vatandaş yetkililerden kazalar yaşanmadan önlem alınmasını istedi. İHA









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde altyapı çalışması yapılan bir yoldaki çukurların aylardır kapatılmaması tepkilere neden oldu. Yağışların da etkisiyle çöken yolda araçların geçişi sırasında sürücüler zor anlar yaşıyor.

BAZI ARAÇLAR SOKAĞA GİREMİYOR

Bayındır Kurt Mahallesi Hıdıroğlu Sokak ile Toklu Sivri Sokak'ta altyapı çalışması sonrası kazılan yerler gelişigüzel kapatıldı. Çukurlar, son günlerde yoğun yağışların etkisiyle daha da derinleşti. Oluşan boşluk araçların geçişini engelleyecek duruma geldi. Mahalle sakinleri, yolun mevcut haliyle kullanılmasının mümkün olmadığını belirterek, araçların geçiş yapmakta zorlandığını, bazı araçların ise sokağa giremediğini ifade etti.