İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Hangi mahalleler kesintiden etkilenecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Şubat Perşembe günü yaşanacak su kesintileri...
BUCA'DA SU KESİNTİSİ
Buca'nın Dicle, Gaziler, Şirinkapı, Ufuk, Yaylacık mahallelerinde saat 08:57 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK'TA SU KESİNTİSİ
Selçuk'ta Şirince mahallesinde saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.
ÇEŞME'DE SU KESİNTİSİ
Çeşme'nin Alaçatı, Celal Bayar, Ilıca mahallelerinde saat 09:42 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA'DA SU KESİNTİSİ
Kemalpaşa'nın Atatürk mahallesinde saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.