İzmirliler dikkat, kovalarınızı doldurun | Saatlerce su kesintisi yaşanacak | 5 şubat Perşembe

Son dakika İzmir haberleri...İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Şubat Perşembe günü yaşanacak su kesintisi...

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Hangi mahalleler kesintiden etkilenecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Şubat Perşembe günü yaşanacak su kesintileri...

BUCA'DA SU KESİNTİSİ

Buca'nın Dicle, Gaziler, Şirinkapı, Ufuk, Yaylacık mahallelerinde saat 08:57 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK'TA SU KESİNTİSİ

Selçuk'ta Şirince mahallesinde saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

ÇEŞME'DE SU KESİNTİSİ

Çeşme'nin Alaçatı, Celal Bayar, Ilıca mahallelerinde saat 09:42 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA'DA SU KESİNTİSİ

Kemalpaşa'nın Atatürk mahallesinde saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

