İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Hangi mahalleler kesintiden etkilenecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Şubat Perşembe günü yaşanacak su kesintileri...