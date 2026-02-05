Uzmandan İzmir için kritik uyarı: Afet müdahale çalışmaları hızlanmalı! 'İzmir'de 6 ve üzeri deprem olursa kayıplar büyük olacak'

'HER KÖTÜ DENEYİMDEN DERS ÇIKARTIYORUZ'

"Her kötü deneyimden ders çıkartıyoruz" diyen Öziçer, "1999'daki Gölcük, 30 Ekim İzmir depreminden ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinden çok ciddi bir şekilde ders çıkardık. Her depremden, olumsuzluktan sonra derslerimizi çıkartarak hazırlık aşamasında bir üst basamağa geçiyoruz. Ama amacımız bundan sonra olabilecek bir afette hızlı bir reaksiyonla can kayıplarını azaltmak. Kentsel dönüşüm çalışmalarının daha hızlı olması, afet müdahale planlarının daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Eğitimlerin ve bilincin daha hızlı bir şekilde olması, inceleme ve araştırma çalışmalarının daha çabuk olması gerekiyor. Çünkü depremin ne zaman ve ne nerede olacağını bilemiyoruz. Yeri, zamanı ve büyüklüğü belli değil. Ne kadar hızlı reaksiyon gösterirsek o kadar iyi ama geçmişe göre her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ama bunun hızı, ritmi daha hızlı olmalı" ifadelerini kullandı.