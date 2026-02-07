5 çocuğun öldüğü yangında ceza yok

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan yargılanan Sinem Melisa Akcan'a (29) yerel mahkemece ceza verilmemesine ilişkin karar 'hukuka aykırılık' bulunmadığı gerekçesiyle istinaf mahkemesi tarafından onanıp kesinleşti. Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde Sinem Melisa Akcan 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitti. Bir süre sonra evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Evden çıkarılan 5 çocuk hayatını kaybetti.

'TOPRAK KOKUSU GELİYOR'

Sinem Melisa Akcan savunmasında, "Çocuklarımın kokusunu düşününce aklıma toprak kokusu geliyor. Bittim, yok oldum" dedi. Mahkeme heyeti kararda, Akcan'ın 5 çocuğunun vefat ettiği olayda kişisel ve ailevi durumu bakımından artık ceza verilmesinin gereksiz kalacak derece mağdur olduğunun kabul edildiği yer aldı.