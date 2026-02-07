Doluluk oranları yükseldi

İzmir'deki barajlar, şiddetli yağışların etkisiyle yeniden yüzleri güldürmeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 6 Şubat verilerine göre, 30 Aralık'ta 0,13 ile tarihinin en düşük seviyesini gören Tahtalı Barajı'nın doluluğu geçen yıl aynı dönemindeki gibi yüzde 14'e yükseldi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yağışların etkisiyle yüzde 46 doluluk tespit edildi. Ürkmez Barajı ise yüzde 45'e ulaştı. Hiç su kalmayan Balçova Barajı'nda yüzde 36, Gördes Barajı'nda ise yüzde 6'ya yükseldi.