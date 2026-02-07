İzmir’de sağanak felaketi! Akıntıya kapılan 9 yaşındaki Berivan Bozan kurtarılamadı! Babasının sözleri herkesi ağlattı...

Biz oraya girmemeyi biliriz ama çocuk bilmez. Çocuk oyun oynamayı bilir. Oraya acil bir şekilde çare bulsunlar. Her kış orada aynı görüntüler oluyor. Allah kimseye böyle acı göstermesin" dedi.

'İSTEDİĞİ KÜPELERİ BİR HAFTA TAKABİLDİ' Kızına aldığı küpeleri gösteren Bozan, "Kızım benden küpe istemişti. Ben de bir hafta önce ona küpe almıştım. Sadece bir hafta takabildi. Kısmetimiz böyleymiş. Allah verdi, Allah aldı. Orada bir tel olsaydı, bunlar olmazdı.