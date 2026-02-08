Kanserle mücadele eden küçük Emre yaşama tutunamadı

İzmir Tire'de, 12 yaşındaki Emre Durmuş adlı çocuk uzun zamandır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Emre'den güzel bir haber beklerken ölüm haberini alan ailesi ve yakınları ise yasa boğuldu. Yaklaşık 11 yaşındayken rahatsızlanan Emre'yi ailesi hastaneye götürdü. Yapılan incelemelerde talihsiz çocuğa kanser teşhisi konuldu. Moralini her zaman yüksek tutan küçük Emre zorlu kemoterapi süreçlerinin ardından umutlandı. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören Emre'nin önceki akşam sağlık tablosu hızla kötüye gitti. Doktorların çabaları ne yazık ki Emre'yi yaşatmaya yetmedi. Talihsiz çocuğun cenazesi hastaneden alınarak Dündarlı köyünde dualarla toprağa verildi.